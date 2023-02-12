علق رئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار يزيد الراجحي، على مشاركة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.

وقال يزيد الراجحي: قدم نادي ‎الهلال لوحة فنية في مجريات ‎كأس العالم للأندية وأبرز التقدم الذي تشهده المملكة في شتى المجالات ومن ذلك المجالات الرياضية.

وتابع: لقد قدمت حكومتنا الرشيدة حفظها الله كل الإمكانيات لإنجاح مشاركات أبناء هذا الوطن خارجياً.. وألف مبروك للجماهير السعودية.

وكان الهلال حقق فضية كأس العالم للأندية بعد فوز ريال مدريد عليه بـ 5 أهداف مقابل 3 أهداف.

وقدم الهلال ممثل الوطن أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.