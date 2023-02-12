تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01299 مقابل الريال الواحد 0٫24910
الدولار: 3٫75133 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02133 مقابل الريال الواحد 0٫97912
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73626
دينار أردني: 5٫28810 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫29868 مقابل الريال الواحد 0٫08150
دينار بحريني: 9٫97785 مقابل الريال الواحد 0٫10023
الريال القطري: 1٫03037 مقابل الريال الواحد 0٫97052
الدرهم المغربي: 0٫36634 مقابل الريال الواحد 2٫73232
الجنيه المصري: 0٫12329 مقابل الريال الواحد 8٫11111
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