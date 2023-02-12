نبّه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.