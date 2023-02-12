نبّه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية، تتمثل تأثيراتها في ارتفاعٍ للأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
ضاع مني البحث
رغم إنه عندي
ما معي طاقة
توصل به للأمان
بحثت 40 سنة في الكتل الفراغية
وجدت رابط مغناطيسي بين المادة والفراغ والتحويلات من خلال ثبات وحدة مجموع الذرات
لا توجد ذرات منفردة والإلكترونات عبارة عن طاقة حركة مرتبطة بمجموع الذرات
لا يوجد تركيب إلكتروني في الذرة
مراحل الذرة الإلكترونية هي مراحل رصد حركة الذرات
ضاع البحث مع زعم جنوني واضطرابي وإيقافي الجائر الظالم 18 عاما هي ربيع حلمي