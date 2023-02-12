بالفيديو.. “الزلال”: أقول للهلاليين افخروا فهناك من يتألم بصمت

طالب الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال من مشجعي نادي الهلال، الفخر بفريقهم بعد تحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

وقال عبدالعزيز الزلال، خلال برنامج “أكشن مع وليد”: “أقول للهلاليين افخروا وافتخروا وفاخروا بالهلال.. شكرًا فهد بن نافل ورامون دياز واللاعبين.. احتفلوا بصخب يا هلاليين فهناك من يتألم بصمت”.