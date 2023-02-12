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الاحد12 فبراير

بالفيديو.. “الزلال”: أقول للهلاليين افخروا فهناك من يتألم بصمت

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. &#8220;الزلال&#8221;: أقول للهلاليين افخروا فهناك من يتألم بصمت
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طالب الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال من مشجعي نادي الهلال، الفخر بفريقهم بعد تحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

وقال عبدالعزيز الزلال، خلال برنامج “أكشن مع وليد”: “أقول للهلاليين افخروا وافتخروا وفاخروا بالهلال.. شكرًا فهد بن نافل ورامون دياز واللاعبين.. احتفلوا بصخب يا هلاليين فهناك من يتألم بصمت”.

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بالفيديو.. &#8220;الزلال&#8221;: أقول للهلاليين افخروا فهناك من يتألم بصمت

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