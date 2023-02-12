بالفيديو.. “الزلال”: أقول للهلاليين افخروا فهناك من يتألم بصمت

طالب الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال من مشجعي نادي الهلال، الفخر بفريقهم بعد تحقيق وصافة كأس العالم للأندية.
وقال عبدالعزيز الزلال، خلال برنامج “أكشن مع وليد”: “أقول للهلاليين افخروا وافتخروا وفاخروا بالهلال.. شكرًا فهد بن نافل ورامون دياز واللاعبين.. احتفلوا بصخب يا هلاليين فهناك من يتألم بصمت”.
عبدالعزيز الزلال: أقول للهلاليين افخروا وافتخروا فهناك من يتألم بصمت
د. سلطان اللحياني: في محافل الكبرى يظهر #الهلال #الهلال_ريال_مدريد#نهائي_كأس_العالم_الأندية#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/O2D4f3qHn3
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 11, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً