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الاحد12 فبراير

“الصحة”: تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة
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&#8220;الصحة&#8221;: تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم lلأحد، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 828,525 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 30 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815,990 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,591 حالة

 

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