أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 %، مغلقا عند 10419 نقطة (+ 7 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال، هي الأدنى منذ شهر ونصف.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 32.45 ريال.

وصعد سهم أسواق العثيم، بأكثر من 6 % عند 107.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 370 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 196.6 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيعات نقدية على المساهمين، بواقع 2.75 ريال للسهم عن الربع الرابع 2022.

وأغلق سهم سينومي سنترز، عند 20.10 ريال (+ 2 %).

وسجلت أسهم، أمريكانا، والحفر العربية، وكابلات الرياض، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 76.50 ريال.

وهبط سهم سينومي ريتيل، بنسبة 6 % عند 16.98 ريال، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2022.

وأغلق سهم المجموعة السعودية، عند 23 ريالًا (- 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت استمرار أعمال الصيانة للشركة السعودية للبوليمرات، متوقعة تجاوز الأثر المالي 200 مليون ريال.