وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي شكره للاعبي الهلال بعد تحقيقهم فضية كأس العالم للأندية، مؤكداً أنهم رفعوا الطموح السعودي.

وقال “الصرامي” في مقطع فيديو : شكرا لنجوم الهلال الذين رفعوا سقف طموحات السعوديين فأصبحت الوصافة رغم قيمتها الكبيرة وعظمة إنجازها أصبحت عند السعوديين قليلة صاروا لا يرضون إلا بالمركز الأول وباللقب .

وأضاف : فمن هذا المكان أقول شكرا للهلال الذي رفع وبجدارة وكفاءة ومهارة سقف الطموحات .

وتابع مهاجماً الفيفا : لن أسامح الاتحاد الدولي لكرة القدم وسوف أنتقده لأنه ضغط الهلال في ٣ مبارايات من العيار الثقيل في ٩ أيام.