احتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، مع زملائه بما حققه فريقهم من إنجاز في كأس العالم للأندية.

وقال إن :”مبروك لنا جميعا، مبروك للمملكة، ومبروك للملك سلمان والشعب يستحقه، ونحن نسير على خطى روئ ولي العهد 2030″.

وهنأ زملائه الذين شرفوا المملكة والجمهور، موجها الشكر إلى كل أعضاء النادي على ما حققوه في كأس العالم للأندية.