أعرب رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن افتخاره بما قدمه فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال “دياز” إن الفرق السعودية تستطيع مقارعة كبار الأندية، مقدما الشكر إلى جماهير النادي لكونهم قاموا بمساندة الفريق وتشجيعه.

كما قدم أيضا الشكر إلى أعضاء النادي، وما حصلوا عليه من دعم، مؤكدا أن اللاعبين أثبتوا أنهم قادرين على منافسة ومقارعة الأندية الكبيرة.