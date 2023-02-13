علق النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كريم بنزيما، في تصريحات صحفية: “التقينا بنادي كبير وشعرنا بالحرج. لم نتوقع أن يكون الهلال بهذا المستوى واستطاع أن يسجل 3 أهداف في مرمانا ، وهذا لم يحدث لنا في البطولات الماضية”.

وساهم بنزيما في تتويج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2022، عقب الفوز على الهلال بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “الأمير مولاي عبدالله” في “الرباط” بالمغرب، في نهائي كأس العالم للأندية 2022.