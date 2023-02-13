أتوقع والله أعلم متجمعين و متزاحمين عند فوال و على جرة فول قبل لا تخلص ههههههههههه بس ماشاءالله تحس العيال هاك الأيام شقردية و هب ريح.
على وشو متزاحمين !! مزاد على زاد وإلا وشو !؟ المهم رصة السياكل بهاك الزمن الفائت ولا كأنها رصة كدالك هاليوم ههههههههههههههههه
أتوقع والله أعلم متجمعين و متزاحمين عند فوال و على جرة فول قبل لا تخلص ههههههههههه بس ماشاءالله تحس العيال هاك الأيام شقردية و هب ريح.
على وشو متزاحمين !! مزاد على زاد وإلا وشو !؟ المهم رصة السياكل بهاك الزمن الفائت ولا كأنها رصة كدالك هاليوم ههههههههههههههههه