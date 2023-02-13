كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف لوجستي/ التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير، مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك