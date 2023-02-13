أكد المحلل الأمني والسياسي أحمد الركبان، أن بعض الأقلام التي تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج وتشكيك المنجزات الرياضية لكل فريق يمثل الوطن، تحتاج إلى دراسة من وزارة الرياضة لبعض الأشخاص والعبارات التي تستخدم من أجل التشكيك ووصم الفوز بشراء الذمم!

وقال أحمد الركبان، أننا نحتاج إلى نظام صارم وقوي لمحاسبتهم وإعلان العقوبات، كونها تزرع الفتن وتعزز الكراهية، وتسيء لمنظومة القيم، لأنها إحدى وسائل العدو في زرع الفرقة وتحقيق المآرب لغلو العقل تجاه الضدّ.

وأوضح المحلل الأمني، أن وزارة الإعلام ودورها مشكور في الحفاظ على الأمن الإعلامي، من خلال ما ينشر ويطرح، ويعزى لها التصدي لذلك، وهي لا تقبل أن تصل أمور بعض من يقود الإعلام الرياضي بسوء ماعند بعضهم بخير ما عند المجتمع.

وأشار إلى أننا” بحاجة جيل رؤية المملكة 2030 لتعزيز قيم الوطنية وتقبل الفوز والخسارة، ولا يقبل ممن (هرم فكره) أن يطرح مثل هذا السلوك المزعزع لأمن وتلاحم وأخلاقيات المجتمع. المسؤولية تقع على الجميع وخاصة البرامج الرياضية، والجهة المسؤولة عن السوشيال ميديا”.

وأضاف: “فالنقد المتعقل في كل المجالات له أهدافه الخيرة وأبوابه المشروعة وفق الضوابط بعيداً عن إثارة المجتمع ومنح أعداء الوطن الذين استغلوا هذا النمط في تعزيز الكراهية كنوع من الإرهاب المجتمعي، فهناك (أصوات خارجية وبرامج رياضية) تستهدف القيم والوطنية بالتشكيك والتعصب من أجل الفتنة”.