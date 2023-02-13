انتقمت سيدة بريطانية من جيرانها، بسبب مواجهتها مشكلة كبيرة عند ركن سيارتها أمام المنزل، وذلك بسبب جيرانها الذين يستغلون المكان بالكامل في ركن سياراتهم التسع.

وفكرت السيدة في الانتقام من جيرانها كي تردعهم، بعدما علمت بوجود مبنى لهم مخالف للقانون فقامت بتقديم شكوى للبلدية بشأن هذا المبنى، والإبلاغ بأنه يُبنى بشكل غير قانوني وأن ساكنيه مخالفين لقانون البلاد.

وعليه حضر مفتشو البلدية لفحص المبنى وتأكد أنه مخالفا للقانون فحرر مفتشو البلدية غرامة كبيرة ضد ساكني المبنى قيمتها 90 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100ألف دولار أمريكي.