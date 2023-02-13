صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الجامعة أكثر من 3 أطنان من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله مباركي، أن البلدية واصلت أعمالها الرقابية خلال الأيام الماضية للحد من ظاهرة “البيع العشوائي” ضمن خطة تستهدف رصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث جرى مصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه، كما جرى إزالة البسطات والعربات المخالفة كافة، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.