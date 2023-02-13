أكد عبدالله السديس، رائد في مجال القهوة، أن 200 ألف ريال هي أقل تكلفة لمشروع المقاهي، وإيجار الموقع هو من يحكم سعر كوب القهوة.

وقال عبدالله السديس، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن ميزة مقاهي الأحياء الصغيرة أن تكلفتها شبه معدومة وأرباحها عالية، لافتًا إلى أن الإيجار يؤثر بشكر كبير على الأسعار عند إنشاء أي مقهى.

وأشار إلى أن فتح محل مقهى كبير سيؤدي لفشل كبير بنسبة 90%، لكن المقاهي الصغيرة الأقل كلفة تحقق أرباحًا كبيرة، مضيفًا أن إقامة مقهى في حي صغير اليوم يتم مقارنتها بقهاوٍ كبيرة.

وأفاد أن فتح مقهى في أحد الأحياء الصغيرة مع الأجهزة البسيطة وجودة الأكواب قد يصل سعرها من 200 إلى 300 ألف ريال، لكن مقارنة بالمقاهي الكبيرة فإن أرخص مقهى يصل لـ 900 ألف ريال فيما فوق.