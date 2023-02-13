أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1 %، مغلقا عند 10520 نقطة (+100 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2 % عند 33 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم.

وصعد سهم بنك الرياض، بأكثر من 6 % عند 28.55 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022، إلى 2.03 مليار ريال، وبنسبة 25 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وسجل سهما لوبريف، وكابلات الرياض، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي عند 101.40 ريال (+ 2 %) للأول و48.45 ريال (+ 10 %) للثاني.

في المقابل، تصدر سهم ميدغلف للتأمين، تراجعات السوق، اليوم، بالنسبة القصوى – 10 %- عند 8.75 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 3.6 مليون سهم هي الأعلى منذ نحو عام.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر محتملة تتجاوز 10 % من صافي أصول الشركة.

وفيما يخص الصناديق، أغلق صندوق الراجحي ريت، عند 9.89 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.