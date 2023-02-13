أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم/ أنس عبداللطيف محمد بحيري – أمريكي الجنسية – بموجب هوية مقيم رقم (2017887973) , عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى يوم الأحد بتاريخ 6 / 8 / 1444هـ الساعة الثامنة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.