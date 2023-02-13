أكد إبراهيم الآبادي المحامي والمستشار القانوني، أن عقوبة الإيذاء أو الإهمال أو التقصير في رعاية الطفل تصل إلى السجن أو الغرامة.

وأوضح الآبادي خلال برنامج “سيدتي”، أن العقوبة تصل للسجن عامين، وغرامة 100 ألف ريال حتى لو كانت جهة حكومية.

وأشار إلى أنه على المدرسة وكل من يصل إلى علمه بوجود حالة من الإهمال أو الإيذاء للطفل عليه الإبلاغ.

غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة يعرض أولياء الأمور للمسائلة القانونية.. إبراهيم الآبادي – محامي ومستشار قانوني: على المدرسة وكل من يصل إلى علمه بوجود حالة من الإهمال أو الإيذاء للطفل عليه الإبلاغ @IbAlabadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/71nITFiS9a — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 13, 2023