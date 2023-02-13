أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن شكره إلى المملكة العربية السعودية، بعد المساعدات التي قدمتها إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر.

وقال رئيس البرلمان التركي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، اليوم الاثنين، إن “السعوديين أثبتوا أنهم نعم الأخ والصديق، ولدينا مثل يقول يعرف الأخ والصديق وقت الشدائد”.

يذكر أن مطار غازي عنتاب التركي، استقبل فجر اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، والتي تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة، بقيمة تصل إلى 36 مليون ريال.