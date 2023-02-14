محبو ميسي يتهكمون على “سوبر هاتريك” الدون في عبدالقدوس عطية

تهكم محبو الظاهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي، من “سوبر هاتريك” الذي سجله نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو أمام نادي الوحدة في استاد الشرائع.

واعتبر محبو الأسطورة الأرجنتينية أن جميع الأهداف كانت بسبب تواضع حارس الوحدة عبدالقدوس عطية، مؤكدين بأن “ميسي لو لعب أمام الحارس الوحداوي سجل من مسافات طويلة”.

ومن جانبهم، رد محبو الدون، أنه لم يستطع ليونيل ميسي “اللاعب الذي حقق كل الألقاب على الإطلاق” التسجيل من مسافات بعيدة.

والجدير بالذكر، أنه تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، من تحطيم رقم غريمه كريستيانو رونالدو لاعب النصر، حيث حطم ميسي الرقم القياسي المسجل باسم رونالدو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 697 هدفا.