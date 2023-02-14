قام الناقد الرياضي سعود الصرامي، بتقديم رسالة قوية إلى بعض الفرق المنافسة لفريق نادي الهلال.
وقال الصرامي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية: “منافسي الهلال العاجزين عن محاكاته في إنجازاته، راحوا للتشكيك في منجزات الهلال.”
وأضاف:” وش استفدتوا يا منافسي الهلال، دواليب النادي ممتلئة بالبطولات ودواليبكم خالية من البطولات .”
🗣 سعود الصرامي :
منافسي #الهلال العاجزين عن محاكاته في إنجازاته .. راحوا للتشكيك في منجزات الهلال!!.. وش استفدتوا؟!!..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/5nWOBUbG0k
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 13, 2023
وش عنده ذا قلب من الفقراوية إلى الطواقية ههههههههههههههههههههههه