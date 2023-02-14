قام الناقد الرياضي سعود الصرامي، بتقديم رسالة قوية إلى بعض الفرق المنافسة لفريق نادي الهلال.

وقال الصرامي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية: “منافسي الهلال العاجزين عن محاكاته في إنجازاته، راحوا للتشكيك في منجزات الهلال.”

وأضاف:” وش استفدتوا يا منافسي الهلال، دواليب النادي ممتلئة بالبطولات ودواليبكم خالية من البطولات .”