أكدت مصادر مطلعة، أن تصريح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل عقب الفوز على فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفوز الهلال ٣ /٢ دفع مسؤول في نادي بطلب إعلام ناديه بعدم استفزاز الهلال عبر المنابر الإعلامية، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها الزعيم في المغرب جاءت في وقت الحصاد.

وقال أن خوض الفريق لقاءات مع بطل إفريقيا والمضيف الوداد ومن ثم بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو ثم يلعب أمام بطل أوروبا ريال مدريد فترة إعداد مثالية للهلال الذي سوف يخوض غمار المنافسات القارية والنصف الثاني لدوري روشن برتم عالي يفوق منافسيه وربما يحقق أرقام قياسية محذرا من ردة فعل الهلاليين.

وأوضحت المصادر، أن تصريح فهد بن نافل “لا أحد سيحقق إنجاز خارج الملعب، والإنجاز داخل الملعب”، دفع بمسؤولي النادي بطلب إعلاميه بعدم المبالغة في الطرح فالهلال أثبت أن إيقاف التسجيل الفترتين في قضية كنو وإصابات لاعبيه لن تبعده عن المنافسات.

وجدير بالذكر، أن الهلال حقق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد الإسباني.