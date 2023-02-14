أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر يناير الماضي, أكثر من 2.2 مليون معاملة إلكترونياً عبر منصات وقنوات الخدمة الإلكترونية التي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية وخدمة الزيارة الافتراضية وخدمة المحادثة الفورية.

جاء ذلك في النشرة الشهرية التي تصدرها المؤسسة دورياً لاستعراض أبرز الأرقام والإحصاءات التي تبين حجم المصروفات وأداء الخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء.

وبلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 155 ألف مسجل جديد، في حين بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للمؤسسة 1.7 مليون زيارة، كما تجاوزت مصروفات المنافع التأمينية لذات الفترة 10 مليارات ريال.

وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة خلال شهر يناير الماضي، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنها بلغت أكثر من 163 ألف خطاب تعريف بالمعاش تم إصدارها إلكترونياً، كما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 93 ألف مكالمة تمت خدمتها والاجابة عليها بشكل كامل، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 169 ألف تحميل جديد.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار هدفها ونهجها الاستراتيجي بالتحول الرقمي الكامل وتقديم الخدمة المميزة للعميل قد دشنت مؤخراً خدمة الإنسان الرقمي “أمين” الذي يُعد أحدث منتجات المؤسسة الرقمية التي بنيت على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتميز “أمين” بأنه متاح ومتوفر على مدار اليوم ويتفاعل مع الجمهور بالصوت والصورة وتمت برمجته للإجابة عن كافة الاستفسارات وخدمة آلاف العملاء في وقت واحد، كل ذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على تقديم تجربة عميل مميزة تحقق تطلعات واحتياجات العملاء.