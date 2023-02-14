أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10497 نقطة (- 23 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 %، عند 76.30 ريال.

وهبط سهم العربي الوطني، بأكثر من 3 % عند 26.10 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت دون توقعات السوق.

وأغلق سهم أمريكانا، عند 3.88 ريال (- 3 %).

وكانت الشركة، المدرجة في السوق السعودي وسوق أبوظبي، قد أعلنت تحقيق أرباح للربع الرابع 2022 بقيمة 237.6 مليون ريال.

وسجل سهم السعودي الفرنسي، أدنى إغلاق منذ نحو عامين، عند 35.90 ريال (- 2 %)، وسط تداولات بلغت نحو 400 ألف سهم.

وتراجع سهم كابلات الرياض، بنسبة 3 % عند 47 ريالا، بتداولات بلغت 1.2 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

في المقابل، صعد سهم الآمار، اليوم بنسبة 4 % عند 158.60 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وتصدر سهم المراعي، ارتفاعات اليوم بنسبة 6 %.