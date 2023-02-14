انتعشت خزينة نادي الهلال بنحو 170 مليون ريال خلال 3 أيام فقط منذ اللقاء الذي جمع بين فريقه الكروي مع نظيره ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وتمثلت هذه العوائد المالية التي حصل عليها النادي منذ هذه المباراة في 100 مليون ريال من العضو الشرفي لنادي الهلال الأمير الوليد بن طلال، و50 مليون ريال من بنك الرياض، و20 مليون ريال جائزة ⁧‫وصيف العالم‬⁩.

كما منحت وزارة الرياضة مكافأة قدرها ‏500 ألف ريال لكل لاعب بعد الأداء المشرف الذي قدموه اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن نادي الهلال توج وصيفا لبطولة كأس العالم للأندية، عقب المباراة التي جمعته أمام فريق ريال مدريد وانتهت بنتيجة “3-5”.