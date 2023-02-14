روى مواطن قصة وفاة ابنه “حمزة الصفواني” الذي لقي حتفه تحت أنقاض مبنى سكني في أنطاكيا التركية.

وقال الأب: “قبل الزلزال بأربع أيام شعرت بأن شيء سيحدث، وقلت في نفسي إن شاءالله أجيب ولدي قبل لا يصير مشاكل هناك لكنه القضاء والقدر”.

وأشار إلى أنه كان ينتظر عودة ابنه إلى حضنه بعد غيابه لسنوات طويلة حيث عاش مع والدته في سوريا ثم انتقل إلى تركيا مع جدته.

وكان الأب قد تواصل مع ابنه قبل أيام قليلة من الزلزال، والذي كان يعيش رفقة جدته لأمه التي نجت بأعجوبة من الزلزال، مع العلم بأنه توفي له ابن آخر قبل عدة سنوات غرقا.