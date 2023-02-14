قالت الإعلامية ابتسام عزام بإن مقطع الفيديو المتداول عبر إحدى مواقع السوشل ميديا يعود لشهر يناير الماضي عندما حضر سمو أمير منطقة مكة المكرمة مناسبة أقامتها وزارة الحج والعمرة تمهيداً للإعلان عن ضوابط حج هذا العام .

وأضافت، في حديثها لـ”صدى” بأنها كانت ضمن الحضور لتلك المناسبة وعندما شاهدت قدوم الأمير خالد الفيصل أخرجت جوالها لاستغلال هذا الحدث الهام.

وحول ردة فعل سمو الأمير عندما انحرف جوالها من يدها بعد السماح لها بالتصوير، قالت :”إن ذلك من أسعد اللحظات في حياتها لما وجدته من رحابه الصدر عند سموه ووقوفه لأجل إدخال السرور والبهجة لكل من تواجد بالمناسبة حيث لم تغب الابتسامة عن محيا سموه”.

وحول انتشار المقطع في هذا التوقيت أبدت إبتسام انزعاجها من قيام إحدى الحسابات بسرقة التصوير بدون ذكر حقوقها في التصوير وفي وضح النهار رغم امتلاكها للمقطع في جوالها ورفعه في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بوجود الشعار عليه.

وأضافت أنها لن تسكت عن ذلك، وستقوم بالإجراءات التي تضمن لها عودة الحق لها، وأنها بصدد القيام بشكوى رسمية للجهات المختصة حيال ذلك بعد أن فشلت كل محاولاتها مع الحساب المتداول للمقطع بأن يذكر حقوقها في التصوير.

جدير بالذكر أن كثير من الحسابات تداولت هذا المقطع بدون وجود حقوقها في التصوير، حيث تسبب ذلك النشر بلا وجه حق بضرر نفسي عليها، وهي تشاهد حسابات السوشل ميديا تنشر مقطعها بغير وجه حق.

واختتمت صانعة المحتوى حديثها بالقول أنها لمست وقوف الجميع معها في استرداد حقوقها الفكرية كونها لحظة ستبقى من أسعد اللحظات فئ حياتها، وأنها تحتفظ بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو لتلك المناسبة لم تنشرها بعد.