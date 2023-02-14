تصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري الأمريكي لسباق الرئاسة في عام 2024.

وكشف استطلاع للرأي أن نسبة التأييد لترامب، بين الجمهوريين المسجلين في الاستطلاع الجديد الذي تم إجراؤه في الفترة بين السادس و13 فبراير الجاري 43%، بينما قال 31% إنهم يؤيدون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، و4% فقط اختاروا حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي، التي أعلنت ترشحها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح ديسانتيس، لسباق الرئاسة، لكنه لم يعلن حتى الآن عن نيته القيام بذلك.