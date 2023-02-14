دفعت الإصابات التي تعرض لها مؤخرا بعض عناصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المطالبة بذكر الله عند الإعجاب بهدف أو حركة فنية داخل الملعب.

ونشر بعض جماهير النصر بموقع “تويتر”، فيديو للقطة احتفال لاعبي النصر بهدف تالكيسا في مرمى الطائي على ملعب مرسول بارك والاحتفال مع حارس المرمى دافيد أوسبينا، وأكدوا أن بعد هذه اللقطة داهمت الإصابات الفريق.

وأكدوا أن من بعد هذه الفرحة النصراوية أصيب عدد من اللاعبين بالفريق، وأولهم ألفارو غونزاليز خلال المباراه نفسها، ومن ثم أوسبينا في اللقاء الذي تلاه وجمع الفريق بنظيره الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

ورجحت الجماهير النصراوية أن عدم ذكر الله خلال الإعجاب بأداء النصر في المباريات قد يكون سببا في الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين، حاثين الجميع على الاهتمام بذكر الله في هذا الشأن.