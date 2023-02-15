تغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان، بنتيجة (1-0) في ذهاب دور الـ16 من ‎دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين باريس وبايرن في أليانز آرينا يوم 8 مارس القادم.

فيما قاد إبراهيم دياز ميلان لتحقيق الفوز على توتنهام بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميلان أول أهدافه في الدقيقة 7 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه إبراهيم دياز.

ومن المقرر أن يستضيف توتنهام نظيره ميلان مساء يوم 8 مارس المقبل في إياب دور الـ 16.