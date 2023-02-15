تغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان، بنتيجة (1-0) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.
ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين باريس وبايرن في أليانز آرينا يوم 8 مارس القادم.
فيما قاد إبراهيم دياز ميلان لتحقيق الفوز على توتنهام بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل ميلان أول أهدافه في الدقيقة 7 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه إبراهيم دياز.
ومن المقرر أن يستضيف توتنهام نظيره ميلان مساء يوم 8 مارس المقبل في إياب دور الـ 16.
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