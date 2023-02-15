تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02231 مقابل الريال الواحد 0٫24859
الدولار: 3٫75233 مقابل الريال الواحد 0٫26650
درهم إماراتي: 1٫02157 مقابل الريال الواحد 0٫97889
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71194
دينار أردني: 5٫28950 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي: 12٫25618 مقابل الريال الواحد 0٫08159
دينار بحريني: 9٫95429 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري: 1٫03058 مقابل الريال الواحد 0٫97033
الدرهم المغربي: 0٫36420 مقابل الريال الواحد 2٫74571
الجنيه المصري: 0٫12269 مقابل الريال الواحد 8٫15097
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