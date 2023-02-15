قال الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن الهلال يطير من المغرب ويحتفل في الرياض ثم يلعب في الدوري وبعدها مشاركة خارجية، معلقاً “وين عايشين فيه”.
وأضاف الروقي ” الهلال لعب ثلاث مباريات في ثمان أيام في بطولة أندية العالم وهي أقوى أندية العالم ثم يعطى الهلال ٧٢ ساعة”.
وتابع ” الخلل الأول في التأجيل وخلل في وضع الروزنامة والأكثر من ذلك أن يوم ٨ قد ترى إدارة الهلال التأجيل قبل كأس العالم فيكون الرد باحتمالية الهزيمة أمام الوداد فيتم رفض التأجيل “.
فهد الروقي :
يطير #الهلال من المغرب ويحتفل في الرياض ثم يلعب في الدوري وبعدها مشاركة خارجية .. "وين عايشين فيه" !!؟
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/wgwyUv6XjP
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 14, 2023
اعرف لك نادي بس جالس في العريجاء ههههههههههههههههههههههههههههههه
مبروووك الفضيه العالميه ياعالمي