قال الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن الهلال يطير من المغرب ويحتفل في الرياض ثم يلعب في الدوري وبعدها مشاركة خارجية، معلقاً “وين عايشين فيه”.

وأضاف الروقي ” الهلال لعب ثلاث مباريات في ثمان أيام في بطولة أندية العالم وهي أقوى أندية العالم ثم يعطى الهلال ٧٢ ساعة”.

وتابع ” الخلل الأول في التأجيل وخلل في وضع الروزنامة والأكثر من ذلك أن يوم ٨ قد ترى إدارة الهلال التأجيل قبل كأس العالم فيكون الرد باحتمالية الهزيمة أمام الوداد فيتم رفض التأجيل “.