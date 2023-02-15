كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس تخطيط (الرياض)، مضيف الركاب (الرياض)، مراقب حركة السير (جدة)، محلل تجربة العملاء (الرياض)، أخصائي الأمن السيبراني (الرياض).

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار