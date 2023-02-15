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الاربعاء15 فبراير

ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم الحطب المحلي

منذ 28 دقيقة
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ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم الحطب المحلي
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، (18) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية المصرية، لتخزينهم أكثر من (179) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي واستخدامه في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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