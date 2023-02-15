تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى اجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 61عاماً من الجنسية التركية إثر تعرضه الى جلطة حادة في القلب اثناء أداء العمرة.

تم نقل المعتمر الى مراكز طوارئ الحرم رقم 4 وتم التعامل مع الحالة على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة وتم نقل الحالة من مراكز طوارئ الحرم الى مستشفى اجياد للطوارئ عن طريق عربات النقل الاسعافي.

واتضح بعد التشخيص بوجود جلطة حادة في الشريان الأيمن ثم تضيق شديد في الشريان الايسر.

تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي وتم إعطاء مذيب للجلطات وبعد التأكد من استقرار الحالة تم نقل المريض الى مدينة الملك عبد الله الطبية لعمل قسطرة قلبية بشكل عاجل وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

حيث أن مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي ومايمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.