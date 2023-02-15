أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 10573 نقطة (+ 76 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 33.20 ريال، 76.70 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم بنك الرياض، والأهلي السعودي، وبنك البلاد، والسعودي الفرنسي، واتحاد اتصالات، والمجموعة السعودية، وسلوشنز، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وارتفع سهم بنك ساب، بأكثر من 3 % عند 34.40 ريال، عقب إعلان البنك عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وصعد سهم أسمنت اليمامة، بأكثر من 4 % عند 28.85 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022، وتوزيعات نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم.

وتصدر سهم سليمان الحبيب، ارتفاعات اليوم، بأكثر من 5 % عند 244 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات تجاوزت 400 ألف سهم.

في المقابل، تراجعت أسهم سابك للمغذيات، وأمريكانا، وبن داود، ومجموعة صافولا، والمراعي، وأسمنت ينبع، بنسب تراوح بين 1 و3 %.