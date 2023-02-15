استكمالاً لمبادرة رحلة التعلم الشامل في التعليم العام للطلبة ذوي الإعاقة، نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورشة العمل الثالثة بعنوان ” إعداد البرامج التعليمية و الحياتية و الإجتماعية” وذلك بمقر فندق راديسون بلو بحي السفارات.

وبدأ الاجتماع بالتعريف بالمبادرة التابعة لوزارة التعليم بإشراف برنامج تنمية القدرات البشرية 2030 و التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم التعليمية المساندة والممتدة في مختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية لتحقيق سهولة وصول الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم ورفع نواتج التعلم ومهارات الاتصال والمهارات المهنية والاجتماعية، وذلك من خلال تطوير برامج تعليمية داعمة لرحلة التعلم الشامل في البيئات الأقل تقييداً وتدريب العاملين مع ذوي الإعاقة على الحقائب التدريبية الداعمة.

تلا ذلك استعراض آخر التحديثات للمخرج الثاني “بناء أدوات القياس و المسح والاختبارات” و المخرج الثالث “إعداد البرامج التعليمية والحياتية والاجتماعي” وآليات العمل لبناء المقاييس وتحكيمها، ليفتح المجال بعد ذلك للنقاشات بين الحضور.

و تضم ورشة العمل نخبة من ممثلي اللجنة الاستشارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وزارة الثقافة ، وزارة الصحة ، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، هيئة حقوق الانسان ، هيئة تقويم التعليم والتدريب، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ،المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، جامعة الملك سعود، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، مجلس شؤون الأسرة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب، اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جمعية صوت متلازمة داون و مركز أبحاث التَّوحُّد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.