قال المدرب الجزائري، نور الدين بن زكري، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، يمكنه أن يقدم الكثير على المستوى الفني للنصر، إلا أن على الأخير أن يلعب له وليس العكس.

وأضاف أن رونالدو لا يستطيع بمفرده أن يصنع فارق كبير في النصر دون تعاون باقي الفريق معه، خاصة وأن عمره أصبح 38 عاما، ومن الصعب عليه في هذا العمر أن يقوم ببعض الأشياء.

وأكد أن تواجد رونالدو سيفيد النصر إذا قام الأخير باللعب لـ”رونالدو” وإيجاد المساحات التي تفيده، خاصة وأنه يعد لاعب خرافي على المستوى الفني.