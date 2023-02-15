أشاد مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بأداء نجوم الهلال وعمل مدربه رامون دياز في تقديم فرقة ترعب الخصوم متمنيًا له التوفيق في البطولات القادمة.

وكان أنشيلوتي قد ذكر في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة النهائية بكأس العالم للأندية أنه سوف يحيي دياز بحب، مشيرا إلى أن الأخير سبق أن سجل في مباراة جمعت بينهما سته أهداف.

وكانت دكة بدلاء الهلال وريال مدريد في نهائي المونديال قد شهدت اللقاء التاريخي بين المدربين، وحملت الكثير من الود والعبارات الجميلة التي يخلدها التاريخ الرياضي.

وعلق مدرب نادي الهلال على الصورة التي جمعته بمدرب ريال مديد عقب النهائي العالمي الذي جمعه بالهلال بعبارة “كان من دواعي سروري أن أراك عزيزي كارلو “، وقام بنشر صور للحظة عناق المدربين بالأحضان .

جدير بالذكر أن أداء نجوم الهلال في نهائي كأس العالم للاندية وجد إشادة عالمية منقطعة النظير لاتزال أصدائها تتحدث حتى اليوم بعد أكثر من خمسة أيام من النزال العالمي الكبير .