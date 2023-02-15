على خلفية زلزال تركيا المدمر، الذي تسبب في إلحاق أضرار بالكثير من البنية التحتية للصرف الصحي، تواجه السلطات الصحية التركية مهمة شاقة لمحاولة إبعاد الأمراض عن الناجين، حيث كثيرون منهم أصبح بلا مأوى.

وينتظر عشرات الأشخاص في ملعب بمدينة كهرمان مرعش، فرصة للاستحمام مع نقص المياه النظيفة الذي تقول الهيئات الصحية الدولية إنه يشكل تهديدًا للصحة العامة.

وقال الطبيب أكين حاجي أوغلو إنهم يقدمون لقاحات الوقاية من التيتانوس للسكان الذين يطلبونها، كما يوزعون مستلزمات النظافة الشخصية مع الشامبو، ومزيل العرق، والمناشف الصحية، والمناديل المبللة.

لكن أمين قال إنه لا توجد رشاشات مياه للاستحمام وإن المراحيض الستة الموجودة في الملعب لا تكفي لتلبية الحاجة.