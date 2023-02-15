غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب الدولي تحمل على متنها 88 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية وتشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، ومراهم لعلاج الحساسية والحروق.

وقدم سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على المساعدات السعودية السخية المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده التي أسهمت بفضل الله بتخفيف معاناة المتضررين والإسهام بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الطارئة. ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.