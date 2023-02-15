وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري رسالة للاعب النصر تاليسكا قائلاً : ” نم قرير العين .. ماعندك أحد” .

يذكر أن المحامي خالد المحمادي، كان قد ظهر مع الزميل محمد البكيري في برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف حيث قال :الدليل على أن قضية تاليسكا لا تخضع للمادة 42 الخاصة بالتقادم، هو استدعاء لجنة الانضباط للاعب للاستماع لأقواله.

وتابع المحمادي: أتوقع أن مدة إيقاف اللاعب لن تتجاوز 4 أشهر في حال إدانته، فيما علق البكيري على كلام المحمادي قائلاً ” إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر 4 أشهر وغرامة 300 ألف”.