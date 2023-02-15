قاد النجم السوري عمر السومة فريقه العربي القطري، للفوز على الشمال، اليوم الأربعاء، في الجولة 13 من الدوري القطري بنتيجة 1-0.

وسجل السومة هدف العربي الوحيد في الدقيقة 59، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره التاسع في المسابقة هذا الموسم.

وبذلك الهدف سجل المهاجم السوري، رقمًا قياسيا حيث أصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ قارة آسيا بـ 285 هدف، خلف ماجد عبدالله والكويتي بدر المطوع.