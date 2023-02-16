تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫01738 مقابل الريال الواحد 0٫24892

الدولار: 3٫75139 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي:1٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫97913

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72195

دينار أردني:5٫28818 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي: 12٫24605 مقابل الريال الواحد 0٫08166

دينار بحريني: 9٫95400 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري: 1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057

الدرهم المغربي: 0٫36439 مقابل الريال الواحد 2٫74695

الجنيه المصري: 0٫12283 مقابل الريال الواحد 8٫14127