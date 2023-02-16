تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01738 مقابل الريال الواحد 0٫24892
الدولار: 3٫75139 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي:1٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫97913
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72195
دينار أردني:5٫28818 مقابل الريال الواحد 0٫18910
دينار كويتي: 12٫24605 مقابل الريال الواحد 0٫08166
دينار بحريني: 9٫95400 مقابل الريال الواحد 0٫10047
الريال القطري: 1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي: 0٫36439 مقابل الريال الواحد 2٫74695
الجنيه المصري: 0٫12283 مقابل الريال الواحد 8٫14127
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