أوضح الباحث السياسي خالد النزر⁩ أن الصحف الأوروبية علقت على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى “بروكسل” بأن المملكة الآن تمثل قيادة الشرق الأوسط بالنسبة إلى أوروبا.

وقال النزر:” نُشر اليوم مقال للباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات، حيث تم نشر هذا المقال على موقع المجلس”

وأضاف ” تحدثت الباحثة خلال هذا المقال عن المملكة حيث قالت أن المملكة تمثل قيادة الشرق الأوسط بالنسبة لأوروبا”