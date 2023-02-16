أوضح الباحث السياسي خالد النزر أن الصحف الأوروبية علقت على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى “بروكسل” بأن المملكة الآن تمثل قيادة الشرق الأوسط بالنسبة إلى أوروبا.
وقال النزر:” نُشر اليوم مقال للباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات، حيث تم نشر هذا المقال على موقع المجلس”
وأضاف ” تحدثت الباحثة خلال هذا المقال عن المملكة حيث قالت أن المملكة تمثل قيادة الشرق الأوسط بالنسبة لأوروبا”
فيديو | الباحث السياسي خالد النزر: الصحف الأوروبية علقت على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى "بروكسل" بأن المملكة الآن تمثل قيادة الشرق الأوسط بالنسبة إلى أوروبا#هنا_الرياض pic.twitter.com/Ej6kQXBue4
— هنا الرياض (@herealriyadh) February 15, 2023
ليس مستغرباً على المملكة العربية السعودية العظمى أن تكون قائدة الشرق الأوسط و رائدة الحركة السياسية و الأقتصادية بها و ذلك بفضلاً من الله أولاً ثم برؤية القائد الملهم وليّ العهد محمد بن سلمان.