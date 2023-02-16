تعد العلامة التجارية الفاخرة جينيسيس الذراع الفاخرة لشركة هيونداي، حيث تقدم مجموعة من أقوى السيارات الفاخرة في فئتي السيدان والهاتشباك.

تتوفر السيارة جينيسيس G90موديل 2023 بنوعين من المحركات، الأول سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3800 سي سي ، يضخ قوة تصل الى 365 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 391 نيوتن/متر.

بينما المحرك الثاني ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 5000 سي سي ، يضخ قوة تصل الى 407 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات.

وجاءت السيارة جينيسيس G90 موديل 2023 بسعر يبلغ نحو 375,475 ريال.