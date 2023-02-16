أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10548 نقطة (- 25 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو، مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 33.05 ريال، و76.20 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم، معادن، وأمريكانا، وأكوا باور، وبنك البلاد، واتحاد اتصالات، وجبل عمر، وكهرباء السعودية، وجرير؛ تداولاتها اليوم على تراجع بسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم سلوشنز، تراجعات اليوم، بنسبة 9 % عند 240 ريالا، وسط تداولات تجاوزت الـ 700 ألف سهم، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم، عن نتائجها المالية للربع الرابع 2022، التي جاءت أقل من توقعات السوق.

في المقابل، ارتفع سهم سابتكو، بنسبة 1 % عند 17.92 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع عقد امتياز مع هيئة النقل لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المنطقة الجنوبية لمدة 10 سنوات.

وسجلت أسهم، مرافق، ولوبريف، والآمار، والحفر العربية، أعلى إغلاق منذ الإدراج.

وصعد سهم أنابيب السعودية، بأكثر من 2 %، عند 20.32 ريال، عقب ارتفاع أرباح الشركة إلى 11.1 مليون ريال في الربع الرابع 2022.