قال عضو مجلس إدارة نادي الهلال، سلطان آل الشيخ، إن شركاء ورعاة الهلال الـ21 حققوا خلال المواسم الثلاث الماضية أكثر من مليار ريال كعائد على قيمة ظهور شعاراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي والنقل التلفزيوني.

وأضاف أن ذلك جاء بفضل الله أولًا ثم بفضل قيمة وحجم علامة الهلال وشعبيته الكبيرة واستمرار زعامته الرياضية في كافة المحافل.

وأشار إلى أن النادي يعمل على تتبع وإحصاء قيمة وحجم ظهور كل شعار في كافة المنصات والقنوات لكل موسم رياضي، ويتم ذلك عن طريق التعامل مع بيوت خبرة محايدة متخصصة في هذا المجال ليتمكن شركاء النادي من معرفة وتقدير العائد على ظهور شعاراتهم.

وأكد أن النادي يسعد بفتح أبوابه للتباحث كافة الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية.