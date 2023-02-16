أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله – ، قراراً بتعيين معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة رفع البنيان، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة ، مثمناً دعم سموه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

كما قدم البنيان الشكر لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري رئيس مجلس إدارة البنك المكلف سابقاً، على دعمه وجهوده خلال فترة تأسيس البنك.

ويشغل “البنيان” منصب وزير التعليم حالياً وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها: نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في العديد من مجالس الإدارات في عدد من الشركات والهيئات واللجان.

يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 4 / 7 / 1442هـ الموافق 16 / 2 / 2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 8 / 4 / 1444هـ الموافق 2 / 11 / 2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.